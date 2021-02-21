شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مياه النيل في الأقصر «لا تصلح للاستخدام الآدمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب بهاء أبوالحمد، عضو مجلس النواب، إن مدينة الأقصر تشهد انقطاع المياه لليوم السادس بدون سابق إنذار، لافتاً إلى أن الحادث هو انكسار ماسورة بأهم شارع في مدينة الأقصر بأكملها وهو شارع خالد بن الوليد.

وأضاف النائب بهاء أبوالحمد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن المدينة شهدت لأكثر من 20 ساعة متواصلة بدون مياه، وتم انفجار الخط بمنطقة ثانية وهي ميدان صلاح الدين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواسير المياه ينتج عنها فشل كلوي، وسوف تتبناه الدولة بمشروع إحلال وتطوير القرى.ونوه بأن مياه النيل لا تصلح للاستخدام الآدمي في الأقصر.