شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة طب أسرة السويس تنظم ندوة توعوية حول تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة طب اسرة السويس ندوة توعوية عن أهمية استخدام السيدات لوسائل تنظيم الاسرة والوسائل والانواع المختلفه منها ومزايا كل وسيله وكيفيه استخدامها وتوضيح الإيجابيات المترتبة على تنظيم الاسره، وأثر ذلك على صحة الأم وأبنائها وعلى استقرار الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام من توفير فرص عمل وجوده في مستوى التعليم والصحه والخدمات المقدمه لجميع المواطنين وأهتمام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الاسره بالمستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الطبيه.

قام بإلقاء الندوه دكتورة هويدا خلف الله مدير ادارة تنظيم الاسرة بالمديرية ومجموعه من الرائدات الريفيات بصحه السويس.