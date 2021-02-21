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سكرتير عام بورسعيد يتفقد مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، الأحد، بجولة تفقدية للمرور على مشروعات تطوير العشوائيات، رافقةخلالها لجنة من صندوق تطوير العشوائيات ووزارة التنميه المحلية والرقابه الإدارية.

تفقد «الشاهد» مشروع الـ٤٤ عمارة جنوب بورسعيد، ومشروع الـ ٢٦ عمارة ومشروع منطقة الأمل بالمحافظة.

جاء ذلك في اطار متابعة المشروعات التنموية ،والخدمية المختلفة المقام على أرض محافظة بورسعيد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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