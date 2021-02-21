شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يتفقد مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، الأحد، بجولة تفقدية للمرور على مشروعات تطوير العشوائيات، رافقةخلالها لجنة من صندوق تطوير العشوائيات ووزارة التنميه المحلية والرقابه الإدارية.

تفقد «الشاهد» مشروع الـ٤٤ عمارة جنوب بورسعيد، ومشروع الـ ٢٦ عمارة ومشروع منطقة الأمل بالمحافظة.

جاء ذلك في اطار متابعة المشروعات التنموية ،والخدمية المختلفة المقام على أرض محافظة بورسعيد.