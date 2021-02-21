شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توافد مواطني السويس لفتح الملفات العائلية في منظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مواطني وأهالى محافظة السويس التوافد على الوحدات الصحية والاماكن التي تقوم بتلقي طلبات المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل ،حيث تم استقبال المترددين في وحده الشهداء بادارة عتاقه ومدرسه السويس الثانويه القديمه ونادى السماد بالسماد وذلك من قبل فريق التسجيل التابع للوحدات بهذه المناطق.

ويتم فتح الملف العائلي بصورة الرقم القومي للزوج والزوجه والاولاد اكبر من 18 عام ولتسجيل الأطفال هي أصل شهادات الميلاد المميكنة فقط ،على أن يتم بعد ذلك تحديد الموعد المناسب لاجراء الفحص الطبي الشامل للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

وعلي جانب متصل تقوم الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات بعمل ندوات وللقاءات بجميع الوحدات والمراكز الصحية للمترددين عن اهمية فتح الملف العائلي ومميزات الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل وتشجيع المواطنين على الاقبال على التسجيل للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظومة الصحية للمواطنين.

وتدعو مديرية الصحة بالسويس جميع المواطنين إلى التسجيل في المنظومة الجديدة وذلك بهدف الحصول على كافة الخدمات الصحية والعلاجية، وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع المواطنين.