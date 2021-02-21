شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يهنئ الفريق الأول لكرة القدم بعد فوزه علي الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للفريق الاول لكرة القدم بنادي أسوان، الأحد، بعد الفوز الكبير للأزرق على الاتحاد الأسكندري في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليدخل الفريق المنطقة الدافئة، مؤكدا ان الفوز جاء بفضل الروح القتالية والأداء المتميز خططياً وفنياً من اللاعبين والجهاز الفني ودعم مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان .

وأكد "عطية" في تصريحات صحفية، الأحد، مواصلة دعم المحافظة لممثلها في دوري الأضواء ومساندة مسيرته ليظل مستمر في تقديم عروضه الطيبة للعام الثاني على التوالي، لافتاً إلى الأستمرار في دعم نادي أسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بأعتباره أحد الكيانات والصروح الأسوانية وأكبر الأندية الشعبية والجماهيرية في الصعيد بشكل عام وليس اسوان بشكل خاص.