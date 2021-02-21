شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن 9 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هي:

- المعمورة «سنترال المعمورة».

- الرأس السوداء «العمراوي الصغرى».

- سيدي بشر قبلي«شارعي 65 و66».

- سيدى بشر بحري «شارع نبيل حمدي من شارع خالد بن الوليد».

- شدس«مساكن شدس على الترام بجوار السجل المدني».

- محرم بك «الموقف الجديد».

- المنشية «حارة إمام – شارع فرنسا».

- الورديان «ش عبدالملك بن مروان – الأمير لؤلؤ».

- الحمام «جويرة – مهدي نصيب».