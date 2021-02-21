أخبار مصر

انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية غدًا

0 نشر
ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن 9 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هي:

- المعمورة «سنترال المعمورة».

- الرأس السوداء «العمراوي الصغرى».

- سيدي بشر قبلي«شارعي 65 و66».

- سيدى بشر بحري «شارع نبيل حمدي من شارع خالد بن الوليد».

- شدس«مساكن شدس على الترام بجوار السجل المدني».

- محرم بك «الموقف الجديد».

- المنشية «حارة إمام – شارع فرنسا».

- الورديان «ش عبدالملك بن مروان – الأمير لؤلؤ».

- الحمام «جويرة – مهدي نصيب».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    177,543

  • تعافي

    137,294

  • وفيات

    10,298

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا