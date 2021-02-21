شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، الأحد، انقطاع التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن 9 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح غد وحتى الثانية عشر مساءا هي:
- المعمورة «سنترال المعمورة».
- الرأس السوداء «العمراوي الصغرى».
- سيدي بشر قبلي«شارعي 65 و66».
- سيدى بشر بحري «شارع نبيل حمدي من شارع خالد بن الوليد».
- شدس«مساكن شدس على الترام بجوار السجل المدني».
- محرم بك «الموقف الجديد».
- المنشية «حارة إمام – شارع فرنسا».
- الورديان «ش عبدالملك بن مروان – الأمير لؤلؤ».
- الحمام «جويرة – مهدي نصيب».
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