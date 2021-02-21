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"المستشفيات الجامعية": 80% من الأطقم الطبية لدينا حصلوا على التطعيم ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن عدد الأطقم الطبية التي تم تطعيمها ضد كورونا في المستشفيات الجامعية أكثر من 5 آلاف، موضحا أن 60 % تم تطعيمه فى المستشفيات الجامعية سواء عين شمس والقاهرة وحلوان والأزهر وعدد آخر من المستشفيات الجامعية .

 

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن حصول أكثر من 5 آلاف على تطعيم لقاح ضد كورونا ضمن الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية كبير، حيث إن عدد الأطقم الطبية في مستشفيات العزل 7 آلاف وبالتالي 80 % حصلوا على التطعيم.

 

وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: نحتاج شهر أو شهر ونصف للانتهاء من التطعيم للأطقم الطبية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، مستطردا: بدأنا بالعاملين فى مستشفيات العزل وفتحنا باقى الطواقم الطبية خارج مستشفيات العزل.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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