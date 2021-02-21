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إصابة 3 أشخاص فى حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنوفية، الأمر الذى تسبب فى انهيار أحد الحوائط بعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إخماد الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد اصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز، الأمر الذى تسبب فى انهيار أحد الحوائط بعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إخماد الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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