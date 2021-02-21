شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وصول 300 ألف جرعة من اللقاح الصينى لمصر خلال ساعات قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر بصدد استلام خلال الساعات القليلة المقبلة 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى ضد فيروس كورونا هدية من الجانب الصينى إلى الجانب المصرى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أننا في انتظار ملايين الجرعات من لقاح استرازينيكا من خلال التحالف الدولى للتطعيمات، موضحا أن مصر قامت بالتعاقد على 100 مليون جرعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر ستستلم 8،6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا نهاية شهر فبراير الجارى، وسيتم البدء بـ 2 مليون خلال الأيام القليلة المقبلة وسيصل الباقى تباعا، موضحا أن مصر تعاقد على 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.