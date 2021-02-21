شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لم نضع سيناريوهات حتى الآن لأداء صلاة التراويح بالمساجد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، حقيقة وضع الوزارة سيناريوهات، لأداء صلاة التراويح بالمساجد فى شهر رمضان المقبل، قائلا: "السيناريو الذى لم يضع فى الاعتبار هو أن ندعو الله وتلهج ألسنتنا وقلوب بالدعاء حتى شهر رمضان، وأن يرفع عنا هذه الآفة وأن يزول تماما هذا الميكروب لنؤدى عبادتنا كاملة فى المساجد.. ونتمنى ألا يأتى رمضان ويكون هناك فيروس كورونا".

أضاف طايع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى سيد على، أنه حتى الآن لم يتم وضع أى سيناريوهات لأداء صلاة التراويح فى المساجد خلال شهر رمضان، معقبا: "كل حادثة حديث، ونحن نعول على وعي الشعب المصرى من تحقيق التباعد".

وأوضح رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه على مدار الشهور السابقة، نجحت وزارة الأوقاف فى تحقيق التوازن بين أداء الصلوات في المساجد، وخطبة الجمعة التى تقام كل أسبوع.