"التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعات سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تصوير- نادر نبيل:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نماذج ومؤشرات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وجاءت النماذج كالتالي:
الاثنين:
سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجه البحري.
الثلاثاء:
من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سيناء وخليج السويس، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
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