"التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعات سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سيناء وخليج السويس، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

محمد يوسف

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