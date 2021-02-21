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"التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعات سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري نماذج ومؤشرات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وجاءت النماذج كالتالي:

الاثنين:

سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجه البحري.

الثلاثاء:

من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من سيناء وخليج السويس، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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