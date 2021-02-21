أخبار مصر

مجلس "الإعلاميين" ينعى اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى، اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق، والذي وافته المنية أثر إصابته بفيروس .

وقال سعدة، في بيان للنقابة اليوم الأحد: "اللواء سعد عباس كان دمث الخلق ويحظى باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفاني في العمل حيث كان يعمل في قطاع أمن ماسبيرو حتى وصل إلى رئاسة القطاع ثم تولي رئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمدير التنفيذي الأسبق لنقابة الإعلاميين.. رحم الله اللواء سعد عباس وأسكنه فسيح جناته".​

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا