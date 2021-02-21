"براءة رانيا يوسف بقضية المؤخرة والحجاب وهتك عرض الطفلة جنى".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

سيدة تنهي حياتها قفزًا من أعلى عقار بأوسيم.. والتحريات: تعاني من مرض نفسي

انتحرت ربة منزل قفزا من أعلى العقار سكنها بمركز أوسيم، شمال الجيزة، مساء الأحد.

تلقى اللواء هشام الطماوي مدير فرقة الشمال، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أسفل عقار بقرية بشتيل.

حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

ألزمت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عباس وعضوية المستشارين هشام السنباطي وأحمد عجلان، السيناريست تامر حبيب بدفع تعويض قدره ٣٠٠ ألف جنيه لصالح الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.

مصدر أمنى يوضح حقيقة وجود انتهاكات ضد معاق داخل سجن جمصة

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الإثارية والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن وجود انتهاكات بحق أحد نزلاء سجن جمصة شديد الحراسة من ذوى الاحتياجات الخاصة من قِبل أحد أفراد الشرطة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكذا الزعم بتلقى العديد من الاستغاثات من أهالى نزلاء السجن بتعرض النزلاء للانتهاكات واعتداءات.

انتحلا صفة أطباء.. أمن الجيزة يكشف حيلة صاحب صالون تجميل وزوجته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات انتحال صاحب صالون تجميل وزوجته صفة أطباء تجميل بأكتوبر.

تصاعد أدخنة من قطار بالحوامدية.. والسر بالعربة الأخيرة

حالة من الخوف والفزع انتابت مستقلي القطار الروسي رقم 972 المتجه إلى الصعيد، فور تصاعد أدخنة كثيفة من العربة الأخيرة بالقطار أثناء مروره بمحافظة الجيزة، مساء الأحد.

"كنا عايزين نسيطر".. كيف انتهت 3 أيام بلطجة بمقتل صاحب كبابجي الفقير بطلقة في الرأس؟

مطلع الأسبوع قبل الماضي حطت قدما "أ" وشقيقاه المزارع الواقعة بطريق الواحات. استهدف الثلاثة فرض إتاوات على أصحاب تلك المزارع بدعوى تولي أعمال الحراسة؛ بحثا عن تحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة دون تكبد مشقة العمل الجاد. لم تمر سوى 3 أيام حتى تصدر "أ" ورفيقاه المشهد.

بعد التصالح.. الحكم فى إعادة محاكمة مجدي راسخ بقضية "سوديك" 29 مارس

حجزت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدي راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، لجلسة 29 مارس المقبل؛ للحكم.

الجنح تقضي ببراءة رانيا يوسف في واقعة تصريحات "المؤخرة والحجاب"

قضت محكمة جنح قصر النيل، ببراءة الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بازدراء الدين الإسلامي على خلفية تصريحاتها عن "المؤخرة والحجاب" في إحدى القنوات التلفزيونية.

وأجلت المحكمة دعوى أخرى لجلسة 28 فبراير الجاري.

الجاني مزق رفيق الدراسة بـ6 طعنات.. كواليس المشوار المشؤوم في جريمة الغدر بالصف

تفاصيل جديدة كشفتها التحريات والتحقيقات في اتهام شاب بقتل طالب أزهري يعمل سائق "توك توك" بمركز الصف، جنوب الجيزة.

يوم الواقعة، رافق "رفعت" صديق الدراسة "محمود" لسداد القسط لأحد الأشخاص. ما إن انتهى الاثنان من المهمة بنجاح حتى طلب "رفعت" من الطالب ذو الـ18 سنة توصيله لأحد المناطق.

"كنت طالع اقتلها".. اعترافات صادمة للمتهم بهتك عرض الطفلة جنى في العمرانية

30 دقيقة فقط احتاجها رجال مباحث العمرانية لإلقاء القبض على المتهم بهتك عرض الطفلة جنى؛ استجابة لبلاغ أسرتها.

اعترافات صادمة أدلى بها المتهم "علاء.إ.". صاحب الـ27 سنة مبررًا فعلته "كنت شارب ومتقل العيار شوية" مضيفا "دي مش أول مرة.. عملت كده كذا مرة".

"عمو علاء عورني".. كيف اكتشفت أسرة الطفلة جنى هتك عرضها على يد ابن عم والدها؟

منذ 6 أيام تم إيداع "عبد الله" إحدى منشآت الصحة النفسية "مصحة نفسية" بعد تدهور حالته لاسيما ترك زوجته وأم أطفاله الثلاثة المنزل إضافة إلى تردي الأوضاع المادية. كانت تلك الخطوة بداية الكشف عن كارثة بكل ما تحمله الكلمة. كلمات غير مفهومة جاءت على لسان الابنة الوسطى فجرت مفاجأة من العيار الثقيل.

"الأم غضبانة والأب مش موجود".. مأساة طفلة هتك ابن عم والدها عرضها في العمرانية

طفلة لم تتعد الـ3 سنوات من عمرها وقعت فريسة بين أنياب شاب في حكم عمها -فهو ابن عم والدها- راح يجردها من برائتها قبل ملابسها بحثًا عن إشباع نزواته الدنيئة غير عابئ بصلة القرابة من ناحية أو صغر سنها من أخرى.

بسبب 150 جنيها.. النيابة تحقق مع سائق متهم بقتل طالب في الجيزة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق مع سائق توك توك، متهم في قتل طالب، وإلقاء جثته في الزراعات، بسبب مبلغ مالي 150 جنيها في منطقة الصف، جنوب محافظة الجيزة.