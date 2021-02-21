شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن «جروب الماميز».. برنامج على قناة مدرستنا للرد على شائعات «الواتساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق برنامج «جروب الماميز» الذي استضافت الإعلامية زهرة رامي في أولى حلقاته وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من أجل الرد على جميع استفسارات أولياء الأمور بخصوص العملية التعليمية، والامتحانات خاصة مع الظروف الاستئثنائية التي يمر بها العالم، وأثرت على سير العملية التعليمية في كل الدول.

وفيما يلي نستعرض أهم 7 معلومات عن البرنامج الذي سيتم من خلاله نشر ومناقشة جميع الأخبار والقرارات والتطورات الخاصة بالعملية التعليمية وسير الامتحانات.

• يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.

• يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.

• وجهت زهرة أمس عدة اسئلة جريئة لوزير التربية والتعليم والتي تدور حول قلق الأمهات، وهو ما تفهمه الدكتور طارق شوقي مؤكدا أننا جميعا في فريق واحد، وأضاف «نستمع لمناشدات الطلاب ونحاول التخفيف عنهم، لكننا نفاجئ بتزايد قلق الأهالي مع أي قرار جديد حتى لو لمساعدة ابنائنا الطلبة».

• البرنامج سيتحدث عن تفاصيل العملية التعليمية مستقبلا، وسيساعد في حل لغز امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الدراسي الحالي وآلية إجراءات استئناف الدراسة، ويعتبر بديلا لـ«جروبات الماميز» على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتسبب في العديد من المشاكل والبلبلة.

• أعلنت زهرة رامي من خلاله أمس عن مبادرة قامت بتفعيلها وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على تنمية الابتكارات والمهارات، التي ستضم مسابقات وجوائز لحث الطلاب على الابداع واستغلال مواهبهم لتسهيل تدريس المواد.

• شدد دكتور طارق شوقي خلال البرنامج على توجه الوزارة للبحث عن تقديم حلول مختلفة، والتخفيف عن الطلاب، والآباء وتوفير اختيارات واسعة، وحلول لموقف صعب عجزت العديد من الدول عن إيجاد حل له ودعتهم لمساعدة الوزارة في عملها مؤكدا أنه لا داع للقلق.

• يولي البرنامج اهتماما خاصا بطلابنا في الصعيد، وعرض تقريرا عن انشاء أول مدرسة لتعليم الفتيات «الفروسية» في محافظة قنا، مؤكدا أنه سيخصص إحدى فقراته لعرض أهم انجازات الطلاب في محافظات الجمهورية.

وعرضت زهرة رامي خلال الحلقة تقريرا يحمل مناشدات من عدد من الأمهات حول أوضاع أبنائهم، وأزماتهم مع التابلت خاصة طلاب الثانوية العامة، ووجهت له إحدى الأمهات رسالة حول أوضاع المصاريف في المدارس الخاصة قائلة«سابنا فريسة لهم».، لكن شوقي أجاب أن بعض المشاكل خارجة عن سيطرة الوزارة رغم تعاطفها معهم، وأن حل بعض المشكلات يعود لأولياء الأمور، ودعاهم إلى معاقبة المستثمر صاحب المدرسة وتركه والتوجه لمدرسة أخرى في ظل سعي الوزارة خلف تعديل تشريعي يمكنها من السيطرة على مثل هذه المشكلات.