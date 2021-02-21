شكرا لقرائتكم خبر عن حصول طالب باتحاد الجمهوريات على المركز الأول في «ووشو كونغ فو» ببطولة البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الطالب أحمد حسين عبدالمجيد، بالصف الخامس الابتدائي في مدرسة اتحاد الجمهوريات، التابعة لإدارة وسط الاسكندرية التعليمية، على المركز الأول ببطولة البحر المتوسط في لعبة ووشو كونغ فو.

واستقبلت علا سليمان، مدير عام الادارة، الطالب الفائز بمكتبها وأهدته شهادة تقدير، وهنأته لحصوله على المركز الأول في البطولة.

وفى سياق متصل، خصّصت ادارة وسط التعليمية، مدرسة شدوان الثانوية، لاستضافة فعاليات التدريب على وضع امتحانات الدبلوم الصناعي عن طريق الفيديو كونفرانس، وكذلك مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الدبلوم الصناعي.

وأجرت زيارة تفقدية للمدرسة الاحد، للتأكد من جاهزية قاعة أساسية وقاعة احتياطية بالمدرسة، وذلك عن طريق التطوير التكنولوجى بالإدارة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حصول طالب بـ"اتحاد الجمهوريات" على المركز الأول في "ووشو كونغ فو" ببطولة البحر المتوسط (صور)

حصول طالب بـ"اتحاد الجمهوريات" على المركز الأول في "ووشو كونغ فو" ببطولة البحر المتوسط (صور)

حصول طالب بـ"اتحاد الجمهوريات" على المركز الأول في "ووشو كونغ فو" ببطولة البحر المتوسط (صور)

حصول طالب بـ"اتحاد الجمهوريات" على المركز الأول في "ووشو كونغ فو" ببطولة البحر المتوسط (صور)

حصول طالب بـ"اتحاد الجمهوريات" على المركز الأول في "ووشو كونغ فو" ببطولة البحر المتوسط (صور)

حصول طالب بـ"اتحاد الجمهوريات" على المركز الأول في "ووشو كونغ فو" ببطولة البحر المتوسط (صور)