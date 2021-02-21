شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة والتجميل في مدن كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الكشافات والأعمدة بالمدينة.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، -بحسب بيان- علي حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين بالمدينة والقرى.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات فضلاً عن رفع تراكمات الأتربة بالطرق الرئيسية، والمداخل والمخارج، ورفعها أولاً بأول، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة، وإزالة الحشائش الضارة، وكذا تسوية التربة الرملية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري برية لاصيفر، والورق، وسد خميس، والقن، والقصابي، وأبو غنيمة.

وفي سياقٍ متصل، قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية، بالمدينة، وقريتي الزعفران والسحايت، بالإضافة إلي صيانة كشافات الإنارة العامة وشد الأسلاك، وتركيب عوازل بطريق الحامول بلطيم.

وأشرفَ علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي حملات رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة وتركيب محول بالكفر البحري الجديد، بالإضافة رفع تراكمات المخلفات والمتولد اليومى من القمامة بالمدينة والقرى.

حملات مكثفة للنظافه والتجميل

حملات مكثفة للنظافه والتجميل

حملات مكثفة للنظافه والتجميل

حملات مكثفة للنظافه والتجميل

حملات مكثفة للنظافه والتجميل

حملات مكثفة للنظافه والتجميل

حملات مكثفة للنظافه والتجميل

حملات مكثفة للنظافه والتجميل