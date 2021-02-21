شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام قنا» يطلق مبادرة «حلم الأمومة هيبقى أكيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجمع إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات الأحد، اطلاق فعاليات مبادرة «حلم الأمومة هيبقى أكيد» التي تهدف لعلاج العقم وتأخر الإنجاب، والكشف المبكر عن الأسباب، على غرار المبادرات الرئاسية التي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور ممدوح أبوالقاسم، وكيل وزارة الصحة الأسبق، والدكتورة منى الشحات، المدرس بكلية الآداب، وسيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر، ونادية شوقى، مدير مجمع إعلام قنا، والحسينى عبدالفتاح، مدير إدارة قنا لتعليم الكبار، ولفيف من القيادات المجتمعية.

قالت الدكتورة فاطمة حسن منسق المبادرة أن المبادرة إنسانية تطوعية بحتة على كافة الأصعدة والأوجه، فهى مبادرة لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره لدى العديد من النساء اللاتي يعانون من العقم الأولي، ولرسم البهجة والفرحة.

وأوضحت أن المبادرة تأتى استكمالا لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي ومن بعدها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، خاصة أن تأخر الانجاب لا يقتصر ضرره على تأخر الانجاب فحسب بقدر ما أنها تشير إلى وجود أمراض أخرى.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمنعم، طبيب نساء وتوليد، إن القضية تتمثل في تغيير الفكر والوعى بالمشكلة، فمشاكل الحمل لا تتعلق بالسيدات فحسب، لكن هناك مشاكل ذكورة، وهى تمثل حوالى 30 ٪ من مشاكل الإنجاب، أما السيدات فتصل نسبة المشاكل لديهن إلى 45٪، تتعلق بالهرمونات وانسداد قنوات فالوب، وهناك أسباب أخرى العقم غير مفسرة تحتاج لتحاليل وفحوصات أكثر دقة.

وأضاف ان النظر إلى السيدات على أنهن السبب وحدهم في عدم الانجاب هي نظرة بعين واحدة، لذلك لابد أن يدرك الرجال أن المشكلة قد تكون منهم وأن وجود خلل لا يطعن في رجولتهم، وقد يكون التدخين سببا مباشرة في مشكلة عدم الإنجاب عند الرجال

وذكر الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير الدعوة بأوقاف قنا، إن المبادرة تهدف إلى إحياء الأمل وعدم الاستسلام أو اليأس، والأخذ بالأسباب وعلى رأسها الدواء، وهو ما تضح جلياً في تعاليم ديننا الحنيف، ولعل أبرز الآيات التي تحدثت عن ذلك قصة سيدنا زكريا وسيدنا ابراهيم عليهما السلام والبشرى بالولد، وكذلك أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتداوى من ضمنها«يا عبدالله تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء..».

وأشار الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، إلى أن الكشف المبكر الذي يتم قبل الزواج أصبح في الفترة الأخيرة بمثابة إجراء روتيني لا يتم إلا على الورق فقط في معظم الحالات، وهو ما يستدعى تفعيل هذا الأمر لتجنب الكثير من الأمراض، مضيفاً بأن النقابة سوف يكون لها دور كبير وداعم للمبادرة للوصول إلى المستهدفين.

وشددت مروة عبدالرحيم«محامية»، على ضرورة بذل مجهود حقيقى في القرى والنجوع للوصول إلى المستهدفين الحقيقين، لأن تأخر الإنجاب والعقم تسبب في انهيار الكثير من الأسر وانتشار الطلاق، وما ينتج عن ذلك من قضايا وخلافات في المحاكم.

وأكد ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات سوف يكون لها الدور الأكبر في تنفيذ فعاليات المباظرة، من خلال قدرتها على الوصول إلى كافة المستهدفين بالقرى والنجوع المختلفة بمحافظة قنا.

وأشار يوسف رجب، أخصائي إعلام بالمجمع، إلى أن المبادرة سوف تنطلق خلال الأيام القادمة في القرى والنجوع المختلفة، بندوات وقوافل مصغرة، لتوعية المستهدفين والتدخل المبكر لعلاج أي مشاكل أو أضرار تكون عائق أمام تحقيق هذا الحلم سواء لدى الرجال أو السيدات.