شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مياه الشرب بعد انقطاعها في مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على عودة عمل المحطات بطبيعتها، وعودة ضخ المياه بالمدينة بالشكل الطبيعى لها ولا يوجد أى إنقطاع، وذلك عقب اصلاح الكسر فى خط المياه بشارع خالد ابن الوليد .

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى تقدمت بالإعتذار الى المواطنين عن إنقطاع المياه بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه بشارع خالد بن الوليد وجارى الإصلاح وعودة المياه خلال ساعتين.

وشددت على ضرورة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حال ضعف المياه أو إنقطاعها فى أى منطقة بالمدينة.