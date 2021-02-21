شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد مصدر مسؤول من عائلة الإعلامي وائل الابراشي إن الإعلامي مازال في مستشفى زايد التخصصي، تحت الملاحظة ومتابعة الرئة والتنفس، ولكنه تعافي تمامًا من فيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن الحالة الصحية لـ«الإبراشي» في تحسن واستقرار تام، وهو يتماثل الآن للشفاء وفي حالة تحسن تامة وسوف يخرج من المستشفي خلال الايام المقبلة، وقريبًا سوف يعود الابراشي لجمهوره ومحبيه، من خلال برنامج التاسعة على شاشة القناة الاولي، ونؤكد أن الإعلامي وائل الإبراشي موجود بغرفة عادية داخل مستشفى زايد التخصصي.

وكان الإبراشي كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ اكثر من شهر: «الحمد لله لقد مّن الله عليّ بالشفاء من فيروس كورونا المستجد».

وأشيع خلال الشهور الماضية تدهور الحالة الصحية لمقدم برنامج «التاسعة» عبر شاشة التلفزيون المصري الاعلامي وائل الابراشي وهو ما دعا أسرته للمطالبة بعدم نشر أي معلومات خاطئة من شأنها إثارة البلبلة دون التأكد من المعلومات الصحيحة.

ويرقد الإبراشي في مستشفى زايد التخصصي منذ حوالي ثلاث شهور تقريبا، إثر إصابته بالفيروس، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على موقع «فيسبوك»، في أواخر ديسمبر الماضي عن نقله إلى المستشفى، حيث تواجد في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

ومن بعدها أجرى العديد من المسحات التي أكدت استمرار الإصابة، وكان الإعلامي عمرو أديب، قرأ رسالة مكتوبة من زميله وائل الإبراشي عبر برنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، نصها: «نُقلت في سيارة إسعاف وأنا وفي حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتاي، والآن حالتي بدأت في التحسن تتحسن بالرغم صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث».