شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يشكل لجنة هندسية لتحديد المشاكل المتعلقة بخطوط مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أنه تواصل مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وطالب بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها الوقوف على سبب المشاكل المتعلقة بخطوط مياه الشرب بمدينة الأقصر على مدار الأيام السابقة، والتي أدت إلى إنقطاع المياه لساعات طويلة وتضرر المواطنين جراء ذلك.

وأشار ألهم في بيان، الأحد، إلى أنه انتهى الرأي إلى ندب كل من المهندس رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ود. مهندس محمدحسن عبدالرازق، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس كاستشاري، وعدد من مسئولي الشبكات والكهرباء والميكانيكا للانتقال والمعاينة والاطّلاع على الرسومات الهندسية الخاصة بالشبكات الممتدة بالمناطق الواقع بها الأعطال والتسريب بالخطوط.

وأوضح محافظ الأقصر، أن اللجنة تستهدف تحديد مدى مطابقة الشبكات المصممة فعليا مع الرسومات الهندسية المعتمدة من عدمه مع ضرورة وضع الحلول العاجلة للقضاء على تلك المشكلة وفى حالة وجود أي مخالفة سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذه الأعطال.

وأكد أنه تقرر وصول اللجنة غدًا الاثنين مع توجّهها فور وصولها إلى موقع العطل بالخط الرئيسي، وتقدم محافظ الأقصر، وكافة المسؤولين بتكرار الاعتذار للسادة المواطنين لتحملهم فترة انقطاع المياه.