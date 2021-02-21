شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل يستضيف وزير البترول: «مصر شريك استراتيجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، خلال لقاء مع وزير البترول والثروة، طارق الملا، أن مصر تمثل شريكا استراتيجيا لإسرائيل.

وقال أشكينازي، خلال محادثات أجراها في القدس مع الملا، بحسب قناة «روسيا اليوم»: «يسعدني أن أستضيف هنا في وزارة الخارجية في زيارة رسمية وزير البترول والثروة المعدنية المصري. مصر شريك استراتيجي لإسرائيل، ويسعدني أن التعاون في مجال الطاقة بين الدول والمنطقة آخذ في التوسع».

وأضاف أشكينازي: «تلعب مصر دورا رئيسيا في ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كانت مصر أول دولة وقعت معها إسرائيل اتفاقية سلام أدت إلى مزيد من الاتفاقيات».

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: «إنني على ثقة من أن اتفاقيات التطبيع وتغيير النموذج الإقليمي سيساعدان أيضا في توسيع وتعميق التعاون مع البلدان الأخرى. آمل أن تفتح زيارتكم الباب للزيارات والتعاون في مجالات أخرى».