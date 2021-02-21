شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة راهب بدير السيدة العذراء بالبهنسا في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا شمال المنيا، الأحد، برسامة أحد رهبانه في درجة القسيسية.

جاء ذلك ضمن صلوات قداس الأحد، والذي ترأسه الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا ورئيس الدير، وخلال الصلاة قام الأنبا اسطفانوس برسامة الراهب غبريال البهنساوي في درجة القسيسية.

وشارك في صلوات القداس والرسامة مجمع رهبان الدير.

رسامة راهب بدير العذراء بالبهنسا بالمنيا

رسامة راهب بدير العذراء بالبهنسا بالمنيا

رسامة راهب بدير العذراء بالبهنسا بالمنيا