شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالطيران المدنى : تأخر وصول بعثة الزمالك للسنغال بسبب تصاريح العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن أزمة رفض السلطات الموريتانية عبور طائرة نادي الزمالك مجالها الجوي، للتوجه إلى السنغال هي أزمة تخص شركة الطيران مالكة الطائرة ، حيث تقوم شركات الطيران بإنهاء إجراءات تصاريح العبور والهبوط بالمطارات التي تعبر بها طائراتها ، وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى .

وقالت المصادر ، إن الطائرة التى تقل بعثة الزمالك ليست تابعة لشركة مصر للطيران، وانما تابعة لاحدي الشركات الخاصة ، وكان خط اقلاعها "القاهرة / الجزائر / السنغال"، مشيرة الى أن مصر للطيران تمتلك قسما للرحلات الخاصة ، يقوم بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصري ، وذلك للحصول علي تصاريح العبورعبر الأجواء والهبوط في المطارات المختلفة .

وذكرت المصادر ، أن شركة الطيران ستقوم بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى ، والتي ستقوم بدورها بمخاطبة السلطات للحصول علي تصريح عبور للطائرة دون الحاجة لعودة البعثة بكامل طاقمها للقاهرة .

وقالت مواقع اخبارية ان دولة المغرب ، وافقت على عبور طائرة نادي الزمالك عبر أراضيها إلى السنغال ، لمواجهة فريق تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا ، ولجأ الزمالك إلى المغرب بعد رفض موريتانيا عبور بعثة نادى الزمالك لتضطر الطائرة التى تقل الفريق الأبيض للهبوط في الجزائر .