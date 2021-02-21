شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين".

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قرر بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" لمُنخفضى ومتوسطى الدخل، والتى سبق فتح باب الحجز بها من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 : يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.