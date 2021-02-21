شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نتعاون مع الصحة لإنجاح بطولة العالم للرماية على غرار مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وصول 31 دولة إلى مصر للمشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية، والتى تنطلق فى الفترة من 22 فبراير إلى 4 مارس المقبل.

وقال صبحى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، إن هناك تعاون مع وزارة الصحة للمشاركة في إنجاح بطولة كأس العالم للسلاح، كما جرى التنسيق بين الوزارتين في بطولة كأس العالم لكرة اليد التى استضافتها مصر قبل فترة قليلة، مضيفا: "الألعاب الفردية تختلف عن الألعاب الجماعية، لذلك نظام العمل والتعاون مختلف مع وزارة الصحة".

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولات العالمية، ترسم عوامل إيجابية عن الدولة المصرية ويتم تصديرها للعالم من خلال الرياضة، كما تعطى سمعة حسنة عن مصر وهى السمعة الحقيقية التى تواجه تحديات كبيرة.

وشدد الوزير، على أن مصر بها درجة كبيرة من التمييز على مستوى العالم، وتستعد لاستضافة العديد من البطولات العالمية الأخرى في الفترة المقبلة، كاشفا عن أسباب استضافة الدولة المصرية تلك البطولات في الفترة الراهنة بعكس السابق، قائلا: "التوقيت الجيد والدفعة الكبيرة من القيادة السياسية وفهم الملف وقدراتنا كمصر كبيرة لاستضافة البطولات العالمية".