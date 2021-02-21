شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد نتيجة مسابقة أئمة مساجد النذور وعلماء التفسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد أسماء الناجحين فى مسابقة أئمة مساجد النذور والمساجد الكبرى، وهما:"السيد أحمد عبد النبى عبد الوهاب "القليوبية"، ومحمد أمين على على محمد عيسى "القاهرة".

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم حجب جائزة مسابقة علماء التفسير لعدم تحقيق أى من المتسابقين للدرجة المطلوبة .