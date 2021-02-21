شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ 128 محطة خلط لمياه المصارف الزراعية فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى أنه يتم تنفيذ 128 محطة خلط لمياه المصارف الزراعية لتغذية الترع المتعبة فى 6 محافظات بالدلتا لتوفير ما يقرب من 1 مليار متر مكعب سنوياً من المياه لحسم شكاوى عجز المياه بنهايات الترع.

وبدأت وزارة الرى فى إنشاء محطات خلط وسيطة للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، كما يتم حاليا تنفيذ خطة عاجلة لتأهيل الترع .

وأوضح المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم إعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة بخلطها وذلك بالتعاون مع مصلحة الرى، وأن هذا لا يتم إلا بعد أن نتأكد من نوعية المياه والحكم عليها، ويتم ذلك فى معاملنا التابعة للهيئة لإجراء التحاليل السريعة لنوعية المياه، وكمية المياه المطلوبة فى الخلط للوصول لمياه معالجة يمكن استخدامها مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن العجز المائى هو أحد أهم التحديات التى تواجه وزارة الموارد الموارد المائية والرى لتوفير احتياجات البلاد من المياه لكافة الأغراض التنموية، لذلك من المتوقع أن يكون الضغط أكبر على مياه الصرف الزراعى خاصة، وأن توزيع المياه لكافة الاستخدامات من زراعة وصناعة وشرب والملاحة النهرية حتى الآن جيد، لكن مع الزيادة السكانية، سيتم تعويض هذا العجز من خلال إعادة معالجة واستخدام مياه الصرف فى المستقبل .