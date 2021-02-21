شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: أعمال التطوير تسهم فى جذب الاستثمارات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن تطوير منطقة قناة السويس تتم بشكل يساهم فى جذب الاستثمارات العالمية إلى الدولة المصرية.

أضاف زكي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة" الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أنه يتم تحديد الاستراتيجيات والأهداف المرجوة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الأفكار التى يتم وضعها لتطوير المنطقة في الفترة المقبلة، متابعا: "من أهم مشروعاتنا، تحلية المياه والكهرباء والطرق والعمل على تطوير الموانئ وهذا ما حدث بشكل كبير في ميناء شرق بورسعيد".

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعمل في كثير من الجهات بالدولة، حيث تعمل فى ميناء السخنة، وإنشاء المناطق الصناعية، مؤكدا "هناك مشروع ضخم سيدشن فى منطقة السخنة قريبا".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، وكذلك إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافى للقناة الآخذ فى التطور التنموى، والذى يضم عددًا من الموانئ الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.