شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يتفقد مطار القاهرة بعد جولة موسعة بمرسى علم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مطار مرسى علم الدولى، والذي يعد أحد أهم مطارات الجذب السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد انتهاءالزيارة التي قام بها أمس لمطار الغردقة الدولى، وحيث رافقه فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وكان في استقبالهما اللواء طارق زادة مدير مطار مرسى علم.

في بداية الجولة تفقد الوزير صالات السفر والوصول ومنطقة الجوازات وسيور الحقائب ومهبط الطائرات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنافذ الأسواق الحرة لشركة مصرللطيران بالمطار، كما تابع أنظمة المراقبة، للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المطبقة.

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران المدني بدور جميع العاملين بمطار مرسي علم لحرصهم الشديد على الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار، في ظل فيروس كورونا، واطمأن على جاهزية المطار، وتزويده بالكاميرات الحرارية المستخدمة للكشف عن درجة حرارة الركاب والعلامات الإرشادية داخل صالات المطار، وكذا الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى، من أجل ضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، مثمناً دور إدارة مطار مرسى علم الدولي في توفير كافة التسهيلات و الخدمات المقدمة للسائحين من مختلف دول العالم، خاصة أن المطار شهد الفترة الماضية استقبالعدد من رحلات الشارتر، وعلى متنها جنسيات مختلفة من السائحين .

من ناحية أخري وعقب وصوله مطار القاهرة أجري وزير الطيران المدني جولة تفقدية بمهبط الطائرات، كما تابع أعمال التطوير بمنطقة سيور، وتجميع الحقائب بصالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 وأجهزة الكشف الأمنى عن الحقائب CTX الجديدة، واطمأن على انتظام حركة التشغيل والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة .