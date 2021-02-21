شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 2729 محلا تجاريا بالأوكازيون الشتوى والقاهرة تتصدر المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وقال حسام الدين، إن المحال المشاركة بالأوكازيون تتنوع بين محال ( ملابس ، وادوات منزلية)، لتلبية كافة احتياجات المواطنين السلعية خاصة وان التخفيضات بالاوكازيون كبيرة تصل في بعض السلع الي الـ 50 %.
وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اكد حسام الدين ان قطاع التجارة الداخلية قد قام بجولات تفتيشية علي المحال المشاركة للتاكد من الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة بالاوكازيون والتاكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، نتج عنها تحرير عدد 375 محضر تنوعت بين
( 8 محاضر عدم اعلان، محضر بدون تصريح، 361 محاضر اوكازيون وهمي، 5 محاضر لغة عربية ).
وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، او الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.