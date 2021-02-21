شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الشيخ مصطفى العدوي «يفتي ويروج لأفكار بدون علم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المدعو «الشيخ مصطفى العدوى يتحدث في قضية تنظيم الأسرة التي بها أمرين شرعى ووطنى».

وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» اليوم، الأحد، أن العدوى يفتى ويروج لأفكار بدون علم كثيرًا ويتبع أسلوب مخالفة الدولة في قضايا تهم الصالح العام، وذلك بالمخالفة قول سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

وأوضح أنه في العام الماضى، صدرت له فتوى بالصلاة امام المساجد بالمخالفة لقرارات الحكومة في حماية الناس من وباء كورونا في عز شدته، وكانت كل دول العالم أغلقت المساجد بما فيها السعودية، ودلوقتى بيقول لا يوجد شيء اسمه تنظيم الأسرة ويصفها انها مؤامرة على الإسلام.