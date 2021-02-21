شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يبحث مع وفد «الأغذية العالمي» تنفيذ برامج ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأحد، تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات، لدعم أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والبرنامج، وخاصة في ظل تنفيذ مبادرة «حياة كريمة وذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

حضر اللقاء الدكتورة منال أبوسمرة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وضم وفد البرنامج أحمد مختار منسق برنامج الأغذية العالمي بالمنيا، المهندسة دعاء عرفه مديرة برامج الحماية الاجتماعية بالبرنامج، أشرف أديب مسؤول برنامج تحسين سبل المعيشة بالبرنامج.

ناقش المحافظ مع ممثلي البرنامج أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والتي سينفذها البرنامج في قري مبادرة حياة كريمة من خلال تدريب السيدات والشباب بالقري على تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة ثم يليها المرحلة الثانية والتي تتضمن الإقراض من البرنامج لتنفيذ تلك المشروعات وفتح أبواب رزق للأهالي.

ووجه المحافظ مسؤولي البرنامج، بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لإعداد خطة عمل بالبرنامج من خلال اختيار المتدربات ومكان التدريب وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتحت اشراف مكتب السكرتير العام.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه ودعمه الشديد لتلك المبادرات، ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة فرص العمل للشباب ودعم المرأة وصغار المزارعين وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بينهم وبين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمساعدة ودعم الفئات الاولي بالرعاية والتخفيف عنها .