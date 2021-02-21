شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس عن تحور كورونا في مصر: «هيحصل هيحصل.. وبإذن الله يكون خفيف علينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن نوعية فيروسات الإنفلونزا تتحور، واللقاح يختلف كل موسم عن الموسم الذي يليه، والتطعيمات في كل سنة تحمل السلالات الجديدة، مشيرا إلى أن تحور كورونا «هيحصل هيحصل» ويمكن تعديل اللقاح ليتناسب مع التحور الجديد على مستوى العالم، آملا أن يكون التحور في مصر ضعيفًا، قائلا: «بإذن الله يبقى خفيف علينا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة العزل المثالية 14 يومًا، لأن قدرة الفيروس على العدوى تختلف عن باق الفيروسات، وتمتد إلى 14 يومًا، وحتى نضمن السلامة من المضاعفات.

وتابع أن البروتوكول العلاجي لأي مرض عبارة عن وسائل استرشادية لعلاج المريض، وكل مريض يحتاج دليلًا خاصًا حسب حالته، ودائمًا البروتوكولات متغيرة ووفقا للمعايير العالمية.

وأكد تاج الدين أن بروتوكول كورونا أساسه علاج الأعراض وبعض المضاعفات، ويوجد أدوية أساسية وأخرى إضافية، وثبت أن أفضل علاج لخفض الحرارة مثلا هو الباراسيتامول، وحال وجود التهابات بكتيرية يتم منح مضادات حيوية حسب المعايير المصرية الفعالة حسب كل حالة وتتغير حسب الخبرة التي يتم اكتسابها.