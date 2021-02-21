إغلاق 3 منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة في حملة بالاسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بنطاق حى المنتزة للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، ومراجعة مدى تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

شارك في الحملة ممثلين من الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشؤون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطري.

من جانبه قال اللواء أشرف بهجت رئيس حى المنتزة ثان، أن الحملة أسفرت عن إغلاق وتشميع عدد ٣ منشآت تجارية، لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وتحصيل غرامات فورية من المواطنين لعدم ارتداء الكمامات، وإعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للإستخدام الأدمى.

وأضاف «بهجت» أنه تم خلال الحملة تحرير عدد ١٥ محضرا متنوعا مابين عدم اتباع إجراءات الحماية المدنية، وعدم وجود حاوية لجمع النفايات، وعدم اتباع الاشتراطات الصحية، وعدم حيازة شهادات صحية.

وأشار رئيس الحى إلى التحفظ على كمية من المضبوطات، وإزالة عدد ٤ تندة حديدية، وإزالة رصيف خرسانى، وكشك متعدى على حرم الرصيف العام، وإزالة كافة الكتل الخرسانية التي تعوق حركة المارة، فضلا عن رفع كافة الاشغالات والمخلفات التي تشغل حرم الطريق العام.

ومن جانبه شدد السكرتير المساعد لمحافظة الاسكندرية على اصحاب المحال التجارية، والكافيهات، بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين في ظل هذه الظروف.

إغلاق ٣ منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة بالاسكندرية- صور

إغلاق ٣ منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة بالاسكندرية- صور

إغلاق ٣ منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة بالاسكندرية- صور

إغلاق ٣ منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة بالاسكندرية- صور

إغلاق ٣ منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة بالاسكندرية- صور

إغلاق ٣ منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة بالاسكندرية- صور

إغلاق ٣ منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة بالاسكندرية- صور

إغلاق ٣ منشآت مخالفة وإعدام مواد غذائية فاسدة فى حملة بالاسكندرية- صور