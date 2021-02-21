شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير قرية محلة أبو علي.. ويوجه بصيانة كوبري البحر القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسعى جاهدةً لتطوير العديد من القرى بجميع المراكز في ظل الإمكانات المتاحة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم بقرية محلة أبوعلى.

وبدأ محافظ الغربية جولته بتفقد تدبيش ترعة بحر الملاح ضمن أعمال تنفيذ الكورنيش في كلا الاتجاهين، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الثورة، موجهاً بإزالة كافة البلدورات المتعرجة ووضعها بشكل مستقيم يسمح بتوسعة الطريق.

كما تابع المحافظ أعمال تغطية مصرف نمرة ٥ غرب، كوبري السلخانة، رصف طريق المحلة المنصورة القديم والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق موجهاً بسرعة الانتهاء من رصف الطريق، إقامة بلدورات في منتصف الطريق وتوفير خدمة مرورية لتنظيم الحركة المرورية.

وخلال الجولة استمع الدكتور رحمي لمطالب أهالي القرية موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدراسة تطوير محطة مياه الشرب القائمة، كما وجه مديرية الري بإغلاق وصيانة فورية لكوبري البحر القديم عقب حدوث هبوط بقدر ٥ سم، وكذلك توجيه شركة الكهرباء بإيصال خط كهرباء إضافي تجنباً لانقطاع الكهرباء عن مستشفى منار الحكمة التابعة لجمعية كفالة الطفل اليتيم، والمقامة بالجهود الذاتية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد منشية البكري، كورنيش المنطقة الصناعية ونفق سكة قطور، حيث تم مناقشة تطوير النفق ومنطقة سكة قطور، بجانب توفير دعم مالي لتطوير منطقة الوزارية.