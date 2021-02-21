شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟.. الإفتاء تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن سؤال إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ فما حكم غُسلها والصلاة عليها.

الجواب: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها؛ لما رواه الإمامان البخاري واللفظ له، ومسلمٌ في «صحيحيهما» عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا»، ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.