شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس يكشف عن فترة العزل المثالية للمصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أن مدة العزل المثالية 14 يومًا، لأن قدرة الفيروس على العدوى تختلف عن باق الفيروسات، وتمتد إلى 14 يومًا، وحتى نضمن السلامة من المضاعفات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البروتوكول العلاجي لأي مرض عبارة عن وسائل استرشادية لعلاج المريض، وكل مريض يحتاج دليلًا خاصًا حسب حالته، ودائمًا البروتوكولات متغيرة ووفقا للمعايير العالمية.

وأكد تاج الدين أن بروتوكول كورونا أساسه علاج الأعراض وبعض المضاعفات، ويوجد أدوية أساسية وأخرى إضافية، وثبت أن أفضل علاج لخفض الحرارة مثلا هو الباراسيتامول، وحال وجود التهابات بكتيرية يتم منح مضادات حيوية حسب المعايير المصرية الفعالة حسب كل حالة وتتغير حسب الخبرة التي يتم اكتسابها.

وأضاف مستشار الرئيس أن أي لقاح يمر بمراحل مختلفة حتى يتم استخدامه على البشر، وكل اللقاحات التي أجيزت حتى الآن حصلت على الترخيص المؤقت فقط، واللقاح الذي نعمل عليه في مصر يخضع لكل المراحل المطلوبة، وتم اجتياز بعض الخطوات بشأنه.

وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم حصلت على ما يكفيها من لقاحات كورونا حتى نتحدث عن رافضين للحصول على اللقاح، وبالطبع سيكون نصيب الأسد للدول التي أنتجت اللقاحات، وما زالت الكميات لا تغطي نسبة قليلة من العالم ونتطلع لمزيد من الإنتاج.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن نوعية فيروسات الإنفلونزا تتحور، واللقاح يختلف كل موسم عن الموسم الذي يليه، والتطعيمات في كل سنة تحمل السلالات الجديدة، مشيرا إلى أن تحور كورونا «هيحصل هيحصل» ويمكن تعديل اللقاح ليتناسب مع التحور الجديد على مستوى العالم، آملا أن يكون التحور في مصر ضعيفًا.