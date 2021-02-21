شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه عن مدينة المنيا لتطهير محطة بني أحمد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ضعف المياه عن مركز ومدينة المنيا، بسبب القيام بأعمال تطهير دخول المياه العكرة بمحطة بني احمد الشرقية المرشحة، للحفاظ على جودة المياه المنتجة.

وقال المهندس «الشهاوي» في بيان، الأحد، إنه سيتم زيادة ضغوط المحطات الاخري لتقليل ضعف المياه. خلال الفترة من الاثنين وحتى الخميس المقبل.