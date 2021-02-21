شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تنعى سعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين الإعلامي الراحل سعد عباس رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة الأسبق الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء طويلة.
وقدم سعد عباس خلال توليه العديد من المناصب كل جهد مخلص ومميز وحظي باحترام ومحبة كل زملاء العمل، رحم الله الفقيد سعد عباس واسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لجميع الأسرة وندعوا الله أن يلهمهم الصبر.
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