«الوطنية للإعلام» تنعى سعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة الأسبق

وقدم سعد عباس خلال توليه العديد من المناصب كل جهد مخلص ومميز وحظي باحترام ومحبة كل زملاء العمل، رحم الله الفقيد سعد عباس واسكنه فسيح جناته وخالص العزاء لجميع الأسرة وندعوا الله أن يلهمهم الصبر.

محمد يوسف

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