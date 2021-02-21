شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيئ وانخفاض درجة الحرارة في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة المنصورة، مساء الأحد، موجة من الطقس السيئ وانخفاضا في درجة الحرارة حيث وصلت إلى 11 درجة، وانتشرت السحب المتوسطة والمنخفضة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة إلى منخفضة على معظم أنحاء المحافظة.

كما تعرضت لموجة من الرياح المحملة بالأتربة، وتصل سرعة الرياح إلى 15 كم / ساعة شمالية شرقية، وتصل الرطوبة 43٪، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، الليلة، لتصل 5 درجات مئوية في الساعة الخامسة صباحا.

وتشهد مدن ومراكز المحافظة انخفاضا شديدا في درجات الحرارة ورياحا وهطول أمطار خفيفة على بعض الأماكن.