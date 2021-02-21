شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في مطاي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي قداسة البابا توضروس الثاني، وفاة الأب القمص أنجيلوس نجيب كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية القطوشة التابعة لإيبارشية مطاي، بمحافظة المنيا، عن عمر قارب الـ ٧٨ سنة، بعد أن خدم خدمة امتدت لأكثر من ٤٢ سنة، أقيمت صلوات تجنيزه اليوم بكنيسته.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني ، بخالص العزاء لنيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي وتوابعها، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص أنجيلوس نجيب، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ولد الأب المتنيح يوم ٢ أبريل ١٩٤٣ وسيم كاهنًا في ٢٤ ديسمبر ١٩٧٨ ونال رتبة القمصية يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٨٨.