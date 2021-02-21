شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 28 قضية تموينية في حملات على أسواق أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الحملة، الاحد ، من ضبط 28 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات، بحسب بيان، عن ضبط قضية امتناع عن البيع و 5 قضايا مخالفات مخابز بلدي ، و2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 10 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و10 قضية عدم حمل شهادة صحية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.