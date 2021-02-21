شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 323 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال ال 48 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الميناء 87 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

من جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر ب 323 ألفًا و472 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة والواردة بلغ 4602 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 14731 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال ال 48 ساعة الماضية.

في سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من أخطار فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن إتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كوفيد – 19.