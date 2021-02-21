شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 36 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن، مشيرة إلى تداول (46000) طن بضائع و(676) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (5100) طن بضائع و(418) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (40900) طن بضائع و(258) شاحنة.

وبحسب بيان، يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة Suat bey وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات، متجهة إلى الهند وثلاث سفن أخرى وهى الحرية، محبة، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى امل، محبة، الحرية، بوسيدون إكسبريس، نما إكسبريس فيما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وبريدج.