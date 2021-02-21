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وزير الري ومحافظ بورسعيد يشهدان مشروع تبطين ترعة التينة بتكلفة 76 مليون جنيه

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مشروع تبطين ترعة التينة، وذلك لدعم وتنمية المشروعات الزراعية القائمة جنوب محافظة بورسعيد.

أكد الوزير أن تبطين ترعة التينة جاء استجابة للأهالي، وضماناً لوصول مياة الري الي الأراضي الزراعية بشكل منتظم، مؤكداً أن المشروع يحقق عدالة توزيع المياة، وأشار الي أن التبطين وفر زيادة في مساحة الأرض من 20 الي 30٪.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أنه لن يتم السماح بالاستزراع السمكي بالمنطقة، وأكد أن الدولة تقدم كل الدعم للمزارعين، مؤكداً أن هناك حملات للرقابة علي التزام المزارعين.

تبلغ مساحة الترعة 19.750 كيلو متر، ويبلغ زمام الترعة 22100 فدان، وتبلغ تكلفة المشروع 76 مليون جنيهاً.

وزير الرى ومحافظ بورسعيد يشهدان مشروع تبطين ترعة التينة بتكلفة ٧٦ مليون جنية

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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