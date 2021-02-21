شكرا لقرائتكم خبر عن «المنيا الأزهرية» تجتمع بقيادات التعليم لبحث استعدادات امتحانات النقل والشهادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، الأحد، اجتماعا بقيادة الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية، والشيخ ابراهيم محمود ابراهيم، الوكيل الشرعي، ومحسن خالد حسن الوكيل الثقافي، اجتماع موسع بمديري مراحل وإدارات المنطقة وموجهي عموم وأوائل الديوان، لبحث استعدادات المنطقة الأزهرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول نقلاً وشهادة.

وبحسب بيان، ناقش الاجتماع مدى التزام الحضور أثناء خطط المتابعة الميدانية لمعاهد وإدارات المنطقة التسع بمتابعة كافة أوجه العملية التعليمية على أرض الواقع ومعالجة المشكلات العالقة بما يدر على العملية التعليمية بالارتقاء وطالب العلم بالنفع والدعم التام للتعليم الالكتروني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كافة بلدان العالم لجانحة كورونا المستجد.

وأكد «طلب» ضرورة الوقوف التام على استعدادات المعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وإمداد اللجان بكافة الاحتياجات لتحقيق المنشود من العملية التعليمية وخروج الامتحانات بالشكل المشرف واللائق بمنطقة المنيا الأزهرية.

كما وجه المعنيين بإدارتي الشؤون الهندسية والتوريدات بإمداد لجان المعاهد بكافة الاحتياجات قبيل انطلاق الامتحانات بوقت كاف حرصاً على أمن وسلامة الجميع وتمكين طالب العلم من تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ونوه إلى ضرورة التواصل البناء بين مديري المراحل والإدارات التعليمية التسع، بشكل مباشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإمدادها بمستجدات سير العملية التعليمية وفق الوارد من رئاسة القطاع.

وشدد رئيس المنطقة، على الحضور بضرورة الوقوف التام على تفعيل دور المكتبات والمعامل بالمعاهد الأزهرية بشكل أكثر واقعية تحقيقاً لجودة التعليم ومواكبة لخطة التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة 2030.

ومن جانبه حرص الوكيل الثقافي على شحذ همم وتقوية عزائم الحضور بالاستعداد الجيد للامتحانات ومراعاة مواصفات ووقت الورقة الامتحانية وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المعاهد الأزهرية وتوفير أدوات التطهير والنظافة بجميع لجان الامتحانات؛ حفاظًا على سلامة الجميع من تداعيات كورونا المستجد وتحقيق المنشود من الامتحانات.

وفي ذات السياق شدد الوكيل الشرعي، بضرورة التأكد من وجود أجهزة الكشف الحراري بمختلف اللجان والقضاء على الغش بكافة صوره وأشكاله لضبط لجان الامتحانات وتذليل العقبات.

وبختام الاجتماع أكد على حسن، مدير الامتحانات بالمنطقة على وصول مقار اللجان للإدارات التعليمية التسع، وإمدادها كذلك بضوابط وتعليمات الامتحانات وفق الوارد من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة القطاع مع تحمل المساءلة القانونية كاملة دون تهاون أو تقصير للمخالفين والخارجين عن الضوابط المنظمة لسير الامتحانات على الوجه الأمثل.

جدير بالذكر أنه تتواصل بوتيرة عالية فعاليات الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الإدارات التعليمية التسع، حيث يجري على قدم وساق مديري الإدارات التعليمية التسع اجتماعات موسعة بشيوخ ونظار المعاهد، لإمدادهم بمقار اللجان وضوابط وتعليمات امتحانات النقل والشهادة كي تسير الامتحانات بخطىً ثابتة وأكثر واقعية.