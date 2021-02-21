شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: قريبا فتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائي في مصر الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، يشهد استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي من حيث معدل الاصابات والوفيات، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة حملتت التطعيم بلقاح كورونا للفئات ذات الأولوية.

وأعلنت زايد خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم فتح باب التسجيل للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمرض المزمنة خلال أيام، مشيرة إلى إنه تم الانتهاء من مراكز التطعيمات في كافة المحافظات التي من المقرر أن تستقبل المواطنين للحصول على التطعيمات ضد فيروس كورونا.