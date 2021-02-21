شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 19 من أصحاب الهمم.. «القوى العاملة»: تعيين 4652 شاباً بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4652 شاباً، منهم 19 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و972 راغب عمل منهم 29 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 239 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 463 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 417 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 130 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يناير الماضي، إلى أن المديرية تلقت 174 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 144 شكوي مرحلة من شهر ديسمبر، تم بحث 204 شكوي منها، وتبين أن 82 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 122 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 114 شكاوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 510 منشأة، وعمل 48 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 316 محضراً، وبحث 159 شكوى عمالية، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 91 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 34 أجنبياً، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 46 متدرب، بإجمالى 3 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما قامت باستخراج 1181 شهادة قياس مستوى مهارة، و1225 رخصة مزاولة حرفة.