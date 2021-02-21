شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نتسلم شحنة جديدة من «لقاح كورونا» استرازينيكا خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايدوزيرة الصحة والسكان، إنه من المنتظر تسلم مصر خلال الشهر الجاري من 6 إلى 8 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا استرازينيكا من التحالف الدولي للامصال، مشيرة إلى أن مصر متعاقدة مع الاتصاد الدولي للامصال على 40 مليون جرعة من اللقاح لكن هناك نقص عالمي في توفير اللقاحات بسبب الطاقات الانتاجية مقارنة بعدد سكان دول العالم.

وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تسعي في كافة الاتجاهات من أجل توفير اللقاحات وأن الدولة تعمل على توسيع دائرة الحصول على لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن هدفنا الحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وتم الاتفاق مع التحالف الدولى للقاحات على توفير 40 مليون جرعة، لافتة إلى أن مصر من أول الدول الأفريقية التي تسلمت اللقاحات وبدأت حملة التطعيمات للفئات ذات الأولوية.