شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة العقود المؤقته للمعلمين تنتقل للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى وزيرى التربية والتعليم والمالية بــشـأن عدم تجديد التعاقد لـ 36 ألف معلم تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت بعد 3 شهور ،مشيرة إلى أن الوزارة في تعاقدها معهم نصت على أن لهم حق الأولوية إذ اجتاز الـ 36 ألف معلم فترة التعاقد على الوجه الأكمل سواء على الأخلاق أو المادة العلمية التي قدموها للطلاب، ثم تم فتح المسابقة مرة أخرى لتعين 120 ألف معلم دون النظر إلى 36 ألف السابقين ولم يتم تحديد مصيرهم حتى الآن.

أضافت العشري انه تم إجبار المعلمين على دفع رسوم مقابل مراجعة الأوراق والاختبارات واشتراك النقابة وشهادة المعلم المصري التي لا تصلح لأي جهة إلا لوزارة التربية والتعليم كما أعلنت الوزارة عن توفير 1.6 مليار جنية مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، وهوما لم يحدث حتى الآن ولم يعرف بعد مصير هذه الأموال.